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Просевшую пешеходную зону набережной в Омске отремонтировали

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Просевшую часть пешеходной зоны оперативно отремонтировали на Иртышской набережной в Омске после сообщений горожан.

Как сообщает пресс-служба администрации Омска, вчера, 5 июня, специалисты выполнили демонтаж разрушенной плитки, укрепили основание и восстановили прогулочную зону, сообщает ИА «Город 55».

Причиной разрушения дорожки стала подвижка грунта в районе бульвара Победы. Тротуарная плитка волной ушла под основной уровень пешеходной зоны, образовав при этом яму.

В мэрии принято решение контролировать ситуацию о состоянии покрытия Иртышской набережной, где ранее отмечалась просадка подушки под тротуарной плиткой.

Накануне сообщалось о том, что тротуарная плитка обвалилась у входа на набережную Иртыша в Омске. Фото провала появилось в одном из городских пабликов.

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