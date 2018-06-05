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Провал образовался на набережной Иртыша в Омске

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Тротуарная плитка обвалилась у входа на набережную Иртыша в Омске. Фото провала появилось сегодня в одном из городских пабликов. Судя по снимку, тротуар буквально ушел под землю.

Жители Омска с сарказмом отнеслись к увиденному. В комментариях, которые приводит ИА «Город55», случившееся, к примеру, называют «горящей путевкой в травматологию». Автор поста, в свою очередь, оставил подпись: «На набережной открывается вход в метро».

В апреле портал iz.ru сообщал о том, что в Туле под землю ушла часть детской площадки во дворе жилого дома. В яму ушло баскетбольное кольцо. Диаметр ямы составлял несколько метров. Обошлось без пострадавших.

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