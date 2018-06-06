Рынок «Торговый город» загорелся в Омске

В Омске ликвидирован пожара на авторынке «Торговый город». Утром 6 мая там загорелись СТО, шиномонтажная мастерка и контейнер.

На место прибыли 16 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники, а также газодымозащитная служба. Огонь удалось локализовать за 10 минут. Причины возгорания и сумма ущерба будут установлены позже, передает РИА «Омск-информ».

Накануне стало известно, что завершено расследование уголовного дела по факту хлопка газа с пожаром в омском доме, в результате которого серьезно пострадали двое взрослых и четверо детей. Обвинение предъявлено заправщику газового баллона.