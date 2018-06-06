Дело завели по факту травмирования младенца в больнице Петербурга

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту травмирования младенца в одной из больниц по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Речь идет об инциденте в детской городской больнице № 17. 4 июня медсестра случайно ударила при пеленании ребенка головой об инкубатор.

11-дневная малышка получила перелом теменной области. У нее также диагностирована внутричерепная гематома. Сейчас она находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести, передает телеканал «78».

Ранее стало известно, что в Доме ребенка на территории колонии в Нижнем Новгороде погиб трехмесячный младенец. Причиной смерти стала асфиксия.