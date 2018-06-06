Младенец погиб в нижегородской колонии от асфиксии

Младенец погиб в Доме ребенка, расположенном на территории исправительной колонии в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Было установлено, что смерть наступила в результате асфиксии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Следователи установили, что гибель трехмесячного ребенка от асфиксии наступила после кормления. В Доме ребенка работают несколько постовых медицинских сестер, которые «не имеют возможности постоянно находиться в детских группах», сообщает ИА «НьюсНН».

Информацию о состоянии детей медсестры получают через женщин, которые отбывают наказание в колонии и вынуждены ухаживать за ними.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 Ук РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Действиям должностных лиц будет дана правовая оценка.