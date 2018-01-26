СК проверит инцидент с бросившими пациента на улице медсестрами в Сочи

Управление СКР по Краснодарскому краю начало проверку после публикации в интернете видео, на котором две медсестры городской больницы Сочи № 4 вывезли пациента на инвалидной коляске на улицу и оставили его там. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Ранее в сети и СМИ появилось видео, на котором две медсестры высадили пациента из инвалидной коляски на улице и ушли. В медучреждении пояснили, что пациент, находясь в состоянии сильного наркотического опьянения, потребовал, чтобы его выписали из больницы и выпустили на улицу. Он также утверждал, что его якобы там ждет друг. Заметив лежащего на земле человека, сотрудник полиции вызвал бригаду скорой помощи, которая доставила пациента обратно в больницу.

«В связи с распространенным в СМИ видео, на котором видно, как медсестры городской больницы Сочи вывезли пациента на инвалидной коляске за пределы учреждения и оставили лежать на земле... организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении на сайте Следственного управления.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее начальник управления здравоохранения администрации Сочи Марина Вартазарян сообщила, что медсестры, оставившие пациента на улице, будут уволены.