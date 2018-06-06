Дети из центра реабилитации в Нижнем Тагиле сами создали мультфильм

Воспитанники центра социальной реабилитации в Нижнем Тагиле самостоятельно нарисовали мультипликационный фильм. Они создали его в рамках занятий по мультотерапии «Ты с нами».

Как уточняет ресурс ТагилСити.Ру, организовали процесс сотрудники городской библиотеки и работники самого центра. Он продолжался около шести месяцев. Основой для сценария мультфильма послужила сказка «Лягушка-путешественница» Всеволода Гаршина.

Ролик длится несколько минут. Сейчас ребята думают над созданием нового мультфильма.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что уругвайская певица Наталия Орейро спела на русском языке «Песенку Чебурашки» из советского мультфильма «Крокодил Гена». Она сделала это во время презентации своей песни United by Love, написанной к чемпионату мира – 2018.