Президент России Владимир Путин определил ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере как одну из национальных целей развития. Практически все согласны с тем, что высокие темпы экономического роста и новые структуры экономики страны, в первую очередь, будут базироваться на цифровой трансформации. Сегодня доля цифровой экономики составляет, по разным оценкам, 3–4% ВВП России. Это в 2–3 раза меньше, чем в странах-лидерах.

Но учитывая огромный потенциал в этой сфере, кадры, заделы, и при условии целенаправленной работы Россия за 5–7 лет может, согласно исследованиям McKinsey, выйти на уровень развития цифровой экономики таких стран, как США и Южная Корея.

Для реализации этих масштабных задач приняли программу «Цифровая экономика Российской Федерации». В условиях быстро развивающегося рынка цифровых технологий остро встает вопрос адаптации российского законодательства к новым реалиям.

Майским указом президента правительству поставлена задача создания системы правового регулирования цифровой экономики, основанного на гибком подходе в каждой сфере. Поэтому ключевым для депутатов Госдумы является направление, связанное с законодательным обеспечением цифровизации.

Дорожная карта программы «Цифровая экономика» предусматривает принятие в 2018–2019 годах более 50 законов, из которых два десятка касаются финансовой сферы.

К проблеме регулирования цифровой экономики необходимо подойти гибко и взвешенно. С тем чтобы, с одной стороны, защитить наших граждан, а с другой — не сдерживать развитие процессов цифровизации, позволяя бизнесу постоянно находить здесь новые решения. Законы, направленные на цифровизацию экономики, очень важны для предпринимателей и государства, для снижения издержек, увеличения производительности труда.

Но мы в Госдуме представляем наших избирателей, поэтому, прежде всего, сконцентрируем внимание на человеке и его правах. И их защита — и юридическая, и технологическая — станет сквозной темой. Она будет учитываться при принятии всех законодательных решений.

Понятно, что наши граждане по-разному относятся к новым финансовым технологиям. Поэтому очень важно реализовать принцип добровольности. Как, например, мы не навязывали платежные карты, не заставляли административно людей переходить на безналичные расчеты.

Среди законодательных приоритетов — кибербезопасность и защита данных. Это, в частности, правовое обеспечение сферы так называемых больших данных (Big Data): их сбора, обработки, хранения, использования. Необходимо четко определить, что относится к персональным данным, а что — к пользовательским, а также права и обязанности соответствующих институтов, работающих на этом рынке.

Недавно приняли закон, позволяющий использовать биометрические данные для удаленной идентификации. Теперь необходимо максимально подробно описать нормы, направленные на унификацию требований по идентификации, расширение возможностей и ее способов. Нужно также уточнить понятие электронного документа, как можно быстрее законодательно закрепить возможность цифровой отчетности, цифрового хранения, архивирования деловой и иной информации.

Но для новых цифровых технологий зачастую бывает очень сложно сразу принять решение и написать закон. Для начала надо попытаться понять, что это за явление, попробовать его и только после этого прийти к пониманию, как и что регулировать. Поэтому для адекватного учета возможных ограничений и последствий применения инновационных технологий необходима их предварительная апробация на базе специальной регулятивной площадки — «песочницы». Подобная «песочница» на базе Банка России создана для апробации инновационных финансовых технологий.

Цифровые платформы, которые используют министерства и ведомства на федеральном уровне (по горизонтали), а также регионы и муниципалитеты (по вертикали), зачастую несовместимы. Необходимо обеспечить унификацию и интеграцию этих платформ. Это поможет повысить эффективность взаимодействия между органами власти, обеспечить прозрачность и информативность. В результате и населению, и бизнесу будет намного проще использовать предлагаемые решения на базе этих цифровых платформ.

Первые шаги к регулированию цифровой экономики в России уже сделаны. В Госдуму внесены и приняты в первом чтении первые три законопроекта из пакета по цифровизации: «О цифровых финансовых активах», «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» и «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации».

Это рамочные законы. Они вводят и определяют основные понятия в данной сфере: цифровые права, криптовалюта, токены, блокчейн, майнинг. Документы закрепляют основные положения, позволяющие регулировать новый рынок, в частности привлечение инвестиций посредством ICO. Согласно поручениям президента указанные законопроекты должны стать федеральными законами до 1 июля 2018 года.

Легализация ICO в России позволит бизнесу, особенно малому, привлечь инвестиции для стартапов и инновационных проектов. А использование ICO, например, в Крыму даст возможность привлекать средства для развития экономики полуострова в обход его санкционной блокады. Всего же цифровизация экономики может дополнительно добавить 9 трлн рублей к нашему ВВП к 2025 году.

Автор — председатель комитета по финансовому рынку Государственной думы

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