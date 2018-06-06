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XXVII Международный финансовый конгресс заработал в Петербурге

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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XXVII Международный финансовый конгресс заработал в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия пройдут I Макроэкономическая конференция Банка России, XVI Международная конференция Всероссийского союза страховщиков «В поисках точек роста. Стратегия развития», конференция «Актуальные вопросы микрофинансирования», а также ряд тематических круглых столов, сообщили в пресс-службе регулятора.

В текущем году ключевая тема мероприятия — «Финансовая система: устойчивость для роста». 7 июня на пленарной сессии, посвященной изменениям в регулировании финансового сектора, выступит глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Помимо прочего, эксперты затронут тему результативности мер по обеспечению финансовой стабильности и перспективы развития финансового рынка.

8 июня с докладом выступит специальный экономический советник Citi Виллем Баутер. В рамках мероприятия для участников конгресса будут продемонстрированы финансовые продукты и сервисы. Помимо этого, пройдут бизнес-встречи и иные мероприятия делового характера.

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