Футболисты сборной Мексики устроили вечеринку с 30 проститутками

Футболисты сборной Мексики после товарищеского матча с Шотландией устроили оргию, на которую пригласили около 30 проституток. Об этом сообщает мексиканский телеканал TV Notas.

Папарацци телеканала отснял 1170 фотографий. В вечеринке, продолжавшейся почти сутки, приняли участие девять игроков мексиканской команды: вратарь Гильермо Очоа, хавбеки Марко Фабиан, нападающий Рауль Хименес, защитник Карлос Сальседо, а также Хонатан и Джовани дос Сантос. Гуляния проходили в арендованном частном доме недалеко от Мехико.

Сообщается, что футболистов не накажут за эту вечеринку, так как она прошла в официальный выходной день, а на тренировку все игроки сборной приехали вовремя, пишет сайт kp.ru.

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