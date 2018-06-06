Денис Черышев отказался от общения с российскими СМИ после матча с Турцией

Полузащитник российской сборной по футболу Денис Черышев после товарищеского матча с командой Турции не стал общаться с журналистами из российских СМИ. Об этом сообщил портал Sport24.

27-летний Чернышев, не участвовавший в игре, отказался разговаривать с русскоговорящими журналистами, при этом футболист дал комментарии испанским СМИ.

Чернышев — воспитанник школы мадридского «Реала», у спортсмена есть испанское гражданство. В настоящее время он выступает за команду Испании «Вильярреал».

Команды России и Турции сыграли в Москве 5 июня вничью — со счетом 1:1. Гол туркам забил Александр Самедов, а россиянам — Юнус Малли, напоминает телеканал «360».

Встреча стала последней перед чемпионатом мира по футболу, который стартует в России 14 июня. Матчи пройдут в 11 городах. Официальное закрытие турнира состоится 15 июля.

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