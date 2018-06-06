На столичных дорогах начали применять новые разметки

Новый стандарт организации выделенных полос в Москве позволит в два раза увеличить скорость движения общественного транспорта по городу. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в среду, 6 июня.

Новый ГОСТ дорожной разметки вступил в силу 1 июня 2018 года. Стандарт был разработан центром инженерно-технических исследований «Дорконтроль» по заказу Росавтодора. Согласно документу, основные виды дорожной маркировки могут быть как белого, так и желтого цвета. Ранее желтый цвет использовался только для обозначения зон, где запрещена стоянка.

По словам Ликсутова, знаки и дорожная разметка обновлены уже на 50 км выделенных полос, в частности на Ленинградском и Каширском шоссе, Нижегородской улице, проспекте Мира и на других участках в центре Москвы, пишет «РИА Новости».

Он также рассказал, что «выделенки» впервые появятся на улице Академика Королева, Стромынке, на Ломоносовском и Нахимовском проспектах сразу в новом формате — в проблемных местах их нанесут на асфальт отдельно от остального трафика специальным «буфером» из дорожной разметки, что сделает их заметнее.

«Это означает улучшение для 79 маршрутов, которыми пользуются более 300 тыс. москвичей в день», — отметил Ликсутов.