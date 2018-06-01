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Новый ГОСТ дорожной разметки вступил в силу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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ГОСТ с новыми видами дорожной разметки вступил в силу 1 июня. Стандарт был  разработан центром инженерно-технических исследований «Дорконтроль» по заказу Росавтодора. 

На российских дорогах появилась желтая разметка
Первыми ее смогут оценить водители в Мурманской области

Согласно новым правилам, теперь все основные виды дорожной маркировки, разделяющей потоки и полосы движения могут быть как белого, так и желтого цвета. Ранее желтый цвет использовался только для обозначения зон, где запрещена стоянка.

Еще одно нововведение — синяя разметка, которой могут обозначаться границы парковки, отмечает «РИА Новости».

Также впервые введена обозначающая разворот маркировка. До этого дорожники обходились только знаками.

Кроме того, новый стандарт описывает разметку типа «вафельница», которая уже активно используется на некоторых улицах Москвы

По словам гендиректора «Дорконтроля» Владислава Свежинского, для водителей почти никаких крупных изменений не произойдет, поскольку вступивший в силу ГОСТ устанавливает только технические требования к разметке.

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