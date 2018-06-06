Пенс встретился с авторами программы содействия разоружению России

Вице-президент США Майкл Пенс принял в Белом доме бывших американских сенаторов Ричарда Лугара и Сэма Нанна.

Он отметил, что был проинструктирован по поводу программы, которая помогала разоружению в бывших советских республиках.

«Президент и я признательны за их совет по денуклеаризации в преддверии американо-северокорейского саммита в Сингапуре», — написал Пенс в Twitter.

Программа Нанна–Лугара от 1991 года предусматривала оказание финансовой помощи в ликвидации ядерных, химических и биологических вооружений в странах бывшего СССР.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ранее сообщила, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре 12 июня запланирована на 9:00 по местному времени (4:00 мск).



