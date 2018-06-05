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Британская фирма выпустила линейку кроссовок в честь икры и водки

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Фото: пресс-служба New Balance
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Английский бренд New Balance выпустил новую линейку кроссовок Caviar & Vodka, на которую вдохновили дизайнеров классические элементы русской кухни — икра и водка.

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В пэке три пары: белоснежная 770-я модель, символизирующая алкогольный напиток, черно-коричневые с характерными деталями 991-е, олицетворяющие икру, и яркие 1500-е королевского синего цвета с золотыми деталями, которые являются точной копией знаменитой банки с черной икрой.

Все силуэты являются гибридными и представлены на подошве одной из самых модных моделей бренда — 990v3.

Обувь произведена вручную на фамильной фабрике в Великобритании.

Коллекция уже появилась в монобрендовых российских магазинах New Balance, в корнере бренда в универмаге «Цветной», а также на официальном сайте компании. 

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