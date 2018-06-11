Дышите глубже

Французский изобретатель, кинематографист и исследователь Жак-Ив Кусто вошел бы в историю ХХ века, даже если бы все его достижения ограничивались единственным: в 1943 году он вместе с инженером Эмилем Ганьяном создал акваланг. С той поры аппарат вошел в широкий обиход современного человека, благодаря аквалангу сотни тысяч людей могут изучать морские глубины, длительное время работать под водой или просто любоваться диковинными пейзажами. 11 июня, в 108-й день рождения капитана Кусто, портал iz.ru вспоминает его замечательную жизнь