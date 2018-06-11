Дышите глубже

Жак-Ив Кусто родился в небольшом городке Сент-Андре-де-Кюбзак на юге Франции. Подводным миром он заинтересовался еще в самом юном возрасте. Первые погружения Кусто совершил подростком в штате Вермонт, США, куда семья будущего исследователя переехала после Первой мировой войны
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Вернувшись во Францию, Кусто поступил в военно-морскую академию. В 1930-м после окончания учебы служил инструктором на крейсере «Сюфрен»
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Во время Второй мировой Кусто участвовал в Сопротивлении. После войны он занялся океанографическими исследованиями при помощи акваланга собственного изобретения и мини-субмарин
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Книга Кусто «В мире безмолвия» принесла ему мировую славу. А снятый в 1956 году одноименный документальный фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и «Оскара»
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Кусто был увлечен идеей подводных поселений. В середине 1960-х он спроектировал одну из первых подводных станций
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Фото: Getty Images
Сын Кусто Филипп пошел по стопам отца и также занялся океанографическими исследованиями
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В 1961 году президент США Кеннеди вручил Кусто Золотую медаль национального географического общества. На медали выбиты слова «Человеку Земли, который дал людям ключ от Мира безмолвия»
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Фото: Global Look Press
В 1980-е годы Кусто и его исследовательская команда (как видно по фото, не упускавшая случая подшутить над шефом) исследовали бассейн Амазонки
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Фото: Global Look Press
В конце столетия Кусто озаботился проблемой сохранения природной среды Антарктики. В 1990 году его команда доставила в Антарктиду шестерых детей (по одному с каждого обитаемого континента) с символической миссией привлечь внимание к экологии
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Командор ордена Почетного легиона, член французской Академии Жак-Ив Кусто скончался в Париже 25 июня 1997 года. Причиной смерти 87-летнего ученого стал инфаркт миокарда
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Французский изобретатель, кинематографист и исследователь Жак-Ив Кусто вошел бы в историю ХХ века, даже если бы все его достижения ограничивались единственным: в 1943 году он вместе с инженером Эмилем Ганьяном создал акваланг. С той поры аппарат вошел в широкий обиход современного человека, благодаря аквалангу сотни тысяч людей могут изучать морские глубины, длительное время работать под водой или просто любоваться диковинными пейзажами. 11 июня, в 108-й день рождения капитана Кусто, портал iz.ru вспоминает его замечательную жизнь
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