Лица эпохи

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Горький, Ахматова, Окуджава и другие: литературный архив «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Петров
Максим Горький в редакции газеты «Известия», 1928 год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Смирнов
Корней Чуковский на встрече с читателями, 1961 год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Писатели Всеволод Иванов и Алексей Толстой на I Всесоюзном съезде колхозников-ударников, 1935 год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Петров
Владимир Маяковский в редакции газеты «Известия», 1924 год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Смирнов
Писатель и поэт Сергей Михалков с итальянской актрисой Сильваной Пампанини, 1960-е годы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Александр Твардовский в редакции газеты «Известия», 1960-е годы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Смирнов
Поэт Андрей Вознесенский (за трибуной) и генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев (крайний справа) во время знаменитой встречи Никиты Хрущева с творческой интеллигенцией 7 марта 1963 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виктор Ахломов
Писатели-шестидесятники (справа налево): Георгий Владимов, Фазиль Искандер, Илья Зверев и Владимир Войнович, 1960-е годы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Стешанов
Поэт, переводчик Расул Гамзатов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виктор Ахломов
Писатель Фазиль Искандер
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Писатель Чингиз Айтматов, 1980-е годы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Писатель Александр Солженицын
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виктор Ахломов
Поэт, бард и прозаик Булат Окуджава
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виктор Ахломов
Поэт Евгений Евтушенко (справа)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виктор Ахломов
Белла Ахмадулина во время выступления на стадионе «Лужники» в Москве, 1973 год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виктор Ахломов
Анна Ахматова, 1965 год
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Главлит (или Главное управление по делам литературы и издательств) был создан в СССР 6 июня 1922 года. С этого момента и вплоть до 1991-го его сотрудники отвечали за осуществление цензуры: с ними пришлось столкнуться и Михаилу Булгакову, и Борису Пильняку, и Михаилу Зощенко, да и всем советским писателям и поэтам. Включая даже детского писателя Корнея Чуковского, чья «Муха-Цокотуха» Главлитом была запрещена. Так или иначе, именно это ведомство на протяжении века определяло официальную советскую литературную жизнь — и придавало дополнительный стимул развитию неофициальной литературной сцены.
Портал iz.ru решил посмотреть на тех, кого работа Главлита касалась напрямую, и собрал уникальные снимки известных советских поэтов, писателей, прозаиков и драматургов, в разные годы сделанные фотокорреспондентами «Известий».
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