Лица эпохи

Главлит (или Главное управление по делам литературы и издательств) был создан в СССР 6 июня 1922 года. С этого момента и вплоть до 1991-го его сотрудники отвечали за осуществление цензуры: с ними пришлось столкнуться и Михаилу Булгакову, и Борису Пильняку, и Михаилу Зощенко, да и всем советским писателям и поэтам. Включая даже детского писателя Корнея Чуковского, чья «Муха-Цокотуха» Главлитом была запрещена. Так или иначе, именно это ведомство на протяжении века определяло официальную советскую литературную жизнь — и придавало дополнительный стимул развитию неофициальной литературной сцены.

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