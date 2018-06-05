Генерала из Спецстроя похитили и пытали несколько дней

Бывшего первого замглавы Спецстроя Александра Загорулько, которого Минобороны обвиняет в хищениях на сумму 543 млн рублей, похитили бандиты и несколько дней пытали в загородном доме.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, злоумышленники пытались силой заставить его передать им 100 млн рублей. Следователи выяснили, что против Загорулько бандиты применяли утюг, паяльник и электрошокер. Через некоторое время экс-сотрудник Спецстроя рассказал захватчикам, что сумка с деньгами закопана на участке его загородного дома, и злоумышленники завладели ею.

Полицейские позже задержали группу бандитов, но за другое преступление, однако в ходе допроса злоумышленники рассказали про похищенные у Загорулько деньги. К моменту задержания группа уже потратила значительную часть похищенных средств.

Сам Загорулько не обращался в полицию после похищения, пыток и вымогательства. Известно, что в последнее время он проходит курс лечения в ведомственной поликлинике.

Аресты руководителей Спецстроя проводились в 2014–2016 годах по обвинению в хищениях при строительстве космодрома Восточный, а также других объектов. В рамках этого дела приговоры были вынесены предпринимателю Кадыру Караханову и экс-замглавы Спецстроя Александру Бурякову, занимавшим руководящие должности в компаниях «Монолитспецстрой» и «Промспецстрой Групп». Они заключали контракты по завышенной стоимости и нанесли тем самым ущерб бюджету в 1 млрд рублей.

25 мая бывшего замглавы Спецстроя РФ Александра Мордовца арестовали на два месяца по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями по делу о хищениях при строительстве Восточного.