Путин поздравил сотрудников МВД с 300-летием полиции

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении участников и гостей торжественного мероприятия, посвященного 300-летию российской полиции, отметил, что общество ждет от МВД серьезных результатов в борьбе с преступностью, коррупцией и другими угрозами.

«Это трудная и в высшей степени ответственная миссия, требующая не только опыта и компетентности, но и безупречных личных качеств», — отмечается в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля во вторник, 5 июня.

Глава государства выразил уверенность, что российская полиция «и впредь будет добросовестно работать, честно служить интересам Отечества и народа».

Ровно три столетия назад Петр I учредил должность Санкт-Петербургского ‎генерал-полицмейстера — начальника главной полицмейстерской канцелярии. Документ датируется 25 мая 1718 года (5 июня по новому стилю). По заключению историков, именно с этого момента ведет свой отсчет история российской полиции.

Накануне сообщалось, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев примет участие в праздничных мероприятиях в Москве, которые пройдут в день 300-летия Российской полиции.