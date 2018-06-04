Колокольцев посетит мероприятия к 300-летию российской полиции

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев примет участие в праздничных мероприятиях в Москве, которые пройдут в день 300-летия Российской полиции — 5 июня. Об этом порталу iz.ru сообщила пресс-служба МВД.

Утром, в 10:00 мск, участники возложат цветы к памятнику «Благодарная Россия солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга». Помимо главы ведомства, церемонию посетят руководители подразделений центрального аппарата министерства и ветераны ОВД.

В полдень Колокольцев проведет торжественное собрание, посвященное юбилею российской полиции, на котором сотрудникам МВД вручат государственные и ведомственные награды. Вечером он примет участие в торжественном мероприятии к 300-летию российской полиции в Кремле.

Ровно три столетия назад Петр I учредил должность Санкт-Петербургского ‎генерал-полицмейстера — начальника главной полицмейстерской канцелярии. Документ датируется 25 мая 1718 года (5 июня по новому стилю). По заключению историков, именно с этого момента ведет свой отсчет история российской полиции.

3 июня патриарх Кирилл отслужил литургию в храме Христа Спасителя в честь 300-летия российской полиции.