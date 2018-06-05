В Совфеде пообещали строго контролировать маломощное ядерное оружие в США

Власти России будут строго контролировать ситуацию с разработкой в США маломощного ядерного оружия, чтобы вовремя принять ответные меры. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

«Ситуация должна находиться на строгом контроле, и если американцы перейдут от слов к делу, при этом нарушив договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, нам нужно предпринимать ответные действия», — пояснил парламентарий.

В частности, Бондарев усомнился в доводах США о том, что сокращение мощности ядерного оружия также «снижает порог для его применения». «Относительно малый урон от такого оружия — иллюзия. Напомню, что бомбы, сброшенные над Хиросимой и Нагасаки, тоже были малой мощности. Их применение унесло почти 250 тыс. жизней», — подчеркнул глава комитета.

Вместе с тем он напомнил, что российский ядерный и неядерный потенциал позволяет ответить на любую возможную угрозу со стороны недружественных стран».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в США началась разработка перспективного маломощного оружия — крылатой ракеты морского базирования с ядерной боеголовкой, а также крылатых ракет большой дальности Trident D5, которые можно будет запускать с подлодок. Пентагон планирует установить на них боеголовки малой мощности W76-2.

Накануне, 4 июня, президент России Владимир Путин признался в интервью австрийскому телеканалу, что мысль о ядерной войне между США и КНДР внушает ему страх.