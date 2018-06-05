Создана защищающая от 30% штаммов ВИЧ вакцина

Вирусологи в США создали вакцину, защищающую от 30% штаммов вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Ученые провели исследования на мышах и макаках. Научная статья опубликована в журнале Nature Medicine 4 июня.

Исследователи нашли необычное антитело в крови одного из носителей вируса, которым обработали несколько частиц ВИЧ, впоследствии заморозив их. Благодаря этому эксперименту ученые выяснили, за какую часть белка, который «склеивает» мембрану клетки с частицей ВИЧ и позволяет вирусной РНК проникнуть внутрь нее, «цепляется» антитело.

По мнению директора Национальных институтов по изучению аллергии и инфекций в Бетесде (США) Энтони Фаучи, он и его коллеги нашли слабое место в структуре вируса. «После проведения вакцинации грызунов и приматов, невосприимчивыми к заражению стали примерно 70 из 208 существующих сегодня штаммов ВИЧ», — цитирует Фаучи телеканал «Звезда».

Клинические испытания на человеке планируют провести уже во второй половине следующего года. В случае положительных результатов исследования ученые смогут создать новую вакцину, которая защитит человека от ВИЧ.

В мае руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский сообщил, что на первое место среди способов заражения ВИЧ-инфекцией в России вышел гетеросексуальный половой контакт, а употребление наркотиков утратило лидирующую позицию.