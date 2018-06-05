Деревянная кровля стен Варлаамского угла в Пскове будет восстановлена

Реставрационные работы проходят на объектах культурного наследия, которые входят в подпроект «Варлаамский угол». Речь идет о крепостных стенах и башнях Варлаамской, Высокой и Плоской под Псковом.

Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, деревянные тесовые кровли прясел стен Высокой и Плоской башен реставрируют специалисты компании из Архангельска «Поморская плотницкая школа». Она специализируется на деревянном строительстве и восстановлении памятников деревянной архитектуры.

Подпроет «Варлаамский угол» реализуется в рамках совместного проекта Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России» и правительства Псковской области. Ранее проектная документация получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

В середине февраля портал iz.ru сообщал о том, что объекты Варлаамского угла очистили от вандальных надписей и цемента. Также специалисты расчистили швы кладки, верхний обрез и внутренний объем башен.