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Объекты Варлаамского угла очищены от вандальных надписей в Пскове

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Объекты Варлаамского угла очищены от вандальных надписей в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» в Пскове, сообщает комитет области по охране объектов культурного наследия.

Работы по расчистке стен Варлаамского угла от вандальных надписей, а также от цемента были завершены. Также расчистили швы кладки, верхний обрез и внутренний объем башен, сообщает Псковская лента новостей.

На данный момент на объекте культурного наследия проводятся археологические изыскания, а также устанавливают временную крышу и тепляки на крепостных стенах с целью закрыть контур для сохранения тепла в период проведения работ в осенне-зимний период.

Памятник культурного наследия «Два здания «Мешок» был построен в 17 веке. Сейчас на объекте проводятся масштабные работы по реставрации, направленные также на устранение аварийности здания.

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