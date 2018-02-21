Сахалинский зоопарк реконструируют за 239 млн рублей

Сахалинский зооботанический парк планируют реконструировать за 239 млн рублей, информация об этом размещена на сайте госзакупок.

1 мая 2018 года планируется начать работы по реконструкции ГКУ «Сахалинский зооботанический парк». Подрядчик для выполнения работ станет известен после аукциона, который состоится 23 марта. В общей сложности на выполнение всех необходимых работ будет направлено из бюджета области 239 млн рублей, сообщает ИА SakhalinMedia.

Исходя из документации, в здании первого пускового комплекса будут располагаться кассы, тамбуры, архив, вестибюли, санузлы, конференц-залы, бухгалтерия, кабинеты врача, инженера, зоологов, администрации зоопарка и другие необходимые для работы парка помещения. Общая площадь этого здания составит 1480,4 кв. м.

Второй пусковой комплекс представляет собой здание для приматов зоопарка. К нему предстоит пристроить пять уличных вольеров. В здании планируется разместить душевые, тамбуры, гардероб для посетителей, подсобные помещения, служебные помещения и зону карантина. Общая площадь объекта составляет 652,1 кв. м.

Все работы по реконструкции зоопарка планируют завершить до конца мая 2020 года.