Прямой эфир

Сахалинский зоопарк реконструируют за 239 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сахалинский зооботанический парк планируют реконструировать за 239 млн рублей, информация об этом размещена на сайте госзакупок.

1 мая 2018 года планируется начать работы по реконструкции ГКУ «Сахалинский зооботанический парк». Подрядчик для выполнения работ станет известен после аукциона, который состоится 23 марта. В общей сложности на выполнение всех необходимых работ будет направлено из бюджета области 239 млн рублей, сообщает ИА SakhalinMedia.

Исходя из документации, в здании первого пускового комплекса будут располагаться кассы, тамбуры, архив, вестибюли, санузлы, конференц-залы, бухгалтерия, кабинеты врача, инженера, зоологов, администрации зоопарка и другие необходимые для работы парка помещения. Общая площадь этого здания составит 1480,4 кв. м.

Второй пусковой комплекс представляет собой здание для приматов зоопарка. К нему предстоит пристроить пять уличных вольеров. В здании планируется разместить душевые, тамбуры, гардероб для посетителей, подсобные помещения, служебные помещения и зону карантина. Общая площадь объекта составляет 652,1 кв. м.

Все работы по реконструкции зоопарка планируют завершить до конца мая 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Cпасенная на Сахалине выдра поселилась в Приморском сафари-парке
Курсы для владельцев домашних животных запустят в Московском зоопарке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017