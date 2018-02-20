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Строительство музея истории в Ростове-на-Дону завершится в мае

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Работы по строительству музея истории и по реконструкции улицы Станиславского в Ростове-на-Дону завершатся в мае 2018 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Завершение работ по строительству музея «Россия — моя история» запланировано на май 2018 года, после чего начнется этап установки необходимого оборудования. Открытие музея запланировано на 1 сентября этого года, сообщает RostovGazeta.

На улице Станиславского пока переложили 3 км коммуникаций. До лета планируется успеть уложить пути для трамвайного сообщения и уложить асфальт. Помимо этого, на улице теперь запланировано порядка 800 мест для парковки автомобилей.

После завершения работ по дорожному полотну, будут произведены работы по благоустройству прилегающей территории. На этом этапе высадят деревья и оборудуют новые остановки для общественного транспорта.

Работы на Станиславского продолжаются после перерыва, который был вызван тем, что в проекте не учли некоторые необходимые коммуникации. В связи с этим проект реконструкции был переделан и работы смогли продолжить.

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