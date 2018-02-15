Липецкие власти выделят 200 млн рублей на ремонт ВПП аэропорта

Власти Липецкой области приняли решение выделить из регионального бюджета 200 млн рублей на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Липецк. Деньги на продолжение ремонта появились благодаря уточнению областного бюджета на 2018 год.

Как сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на парламент региона, область перевыполнила план по доходам по большинству макроэкономических показателей. В прошлом году бюджет дополнительно получил 3,1 млрд рублей. Таким образом, появилась возможность профинансировать продолжение реконструкции аэроузла.

Взлетно-посадочная полоса должна быть увеличена до 2,8 тыс. м. После этого аэропорт сможет принимать самые большие самолеты в мире — грузовые Ан-124 и Ан-225.

Реконструкция аэропорта ведется с 2014 года. ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» планирует также сдать новый командно-диспетчерский пункт. Это должно произойти до конца года.