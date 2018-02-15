Прямой эфир

Липецкие власти выделят 200 млн рублей на ремонт ВПП аэропорта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Липецкой области приняли решение выделить из регионального бюджета 200 млн рублей на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Липецк. Деньги на продолжение ремонта появились благодаря уточнению областного бюджета на 2018 год.

Как сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на парламент региона, область перевыполнила план по доходам по большинству макроэкономических показателей. В прошлом году бюджет дополнительно получил 3,1 млрд рублей. Таким образом, появилась возможность профинансировать продолжение реконструкции аэроузла.

Взлетно-посадочная полоса должна быть увеличена до 2,8 тыс. м. После этого аэропорт сможет принимать самые большие самолеты в мире — грузовые Ан-124 и Ан-225.

Реконструкция аэропорта ведется с 2014 года. ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» планирует также сдать новый командно-диспетчерский пункт. Это должно произойти до конца года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аэропорт могут построить в приморском Арсеньеве
Антон Алиханов рассказал об окончании реконструкции Храброво

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017