Прямой эфир

Антон Алиханов рассказал об окончании реконструкции Храброво

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Реконструкцию аэропорта Храброво планируется полностью завершить до 20 апреля 2018 года. Об этом сообщает губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По его словам, все три этапа реконструкции, а также полное завершение процедур, в том числе приемка аэропорта, должны закончиться не позднее 20 апреля. Также он отметил, что в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу по требованию FIFA все работы должны завершиться к 31 марта 2018 года, сообщает Калининград.Ru.

Реконструкция объекта находится на постоянном контроле региональных властей. Сами строители уверяют, что до конца марта все работы будут выполнены и отсрочка им не понадобится. Согласно проекту, реконструкции подверглись взлетно-посадочная полоса и аэровокзальный комплекс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин осмотрел новый терминал аэропорта Красноярск
Международный аэропорт Уфа в третий раз стал лучшим в стране

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017