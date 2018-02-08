Антон Алиханов рассказал об окончании реконструкции Храброво

Реконструкцию аэропорта Храброво планируется полностью завершить до 20 апреля 2018 года. Об этом сообщает губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По его словам, все три этапа реконструкции, а также полное завершение процедур, в том числе приемка аэропорта, должны закончиться не позднее 20 апреля. Также он отметил, что в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу по требованию FIFA все работы должны завершиться к 31 марта 2018 года, сообщает Калининград.Ru.

Реконструкция объекта находится на постоянном контроле региональных властей. Сами строители уверяют, что до конца марта все работы будут выполнены и отсрочка им не понадобится. Согласно проекту, реконструкции подверглись взлетно-посадочная полоса и аэровокзальный комплекс.