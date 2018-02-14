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Аэропорт могут построить в приморском Арсеньеве

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В городе Арсеньев Приморского края в ближайшее время могут построить аэропорт. Такая перспектива возникла после открытия на территории завода «Прогресс» новой взлетно-посадочной полосы. Уже сейчас на ней можно проводить летные испытания.

Как сообщает ИА PrimaMedia, во время модернизации аэродромной базы предприятия были расширены вертолетные площадки, построен перрон для стоянки воздушных судов, рулежных дорожек, появилась наладочно-испытательная площадка. Кроме того, специалисты установили новейший радиолокационный комплекс. Общая площадь реконструированной аэродромной базы составила 160 тыс. кв. м.

По словам управляющего директора ПАО ААК «Прогресс» Юрия Денисенко, новая ВПП  может быть использована как полоса двойного назначения и принимать гражданские суда. В настоящее время в интересах гражданской авиации в регионе эксплуатируется лишь одна полоса с высококачественным бетонным покрытием.

Агентство уточняет, что всего на проект по реконструкции аэродромной базы в Арсеньеве было затрачено более 950 млн рублей. Его реализация началась в мае 2016 года из-за увеличения выпуска готовой продукции «Прогрессом» почти в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

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