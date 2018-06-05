МОК объявил о готовности КНДР поехать на Олимпиады в Токио и Пекине

КНДР твердо заверила Международный олимпийский комитет (МОК) в своей готовности участвовать в Олимпиадах в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году. Об этом 5 июня рассказал президент МОКа Томас Бах в ходе пресс-конференции.

«Во время моего визита в КНДР и во время встречи, где был господин Ким Чен Ын, я получил полные заверения от КНДР [в готовности] принять участие не только в Олимпиаде-2020 в Токио и Пекине в 2022 году, но и в юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в 2018 году и в 2020 году в Лозанне», — приводит «РИА Новости» слова Баха.

Встреча главы МОКf и северокорейского лидера состоялась в марте 2018 года. Обсуждалось участие спортсменов из КНДР в следующих Олимпийских играх и дальнейшее сотрудничество.

КНДР в феврале 2018 года приняла участие в Олимпиаде в Пх\нчхане. На открытие Игр прибыла сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон и формальный глава КНДР Ким Ен Нам.