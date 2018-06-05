Прямой эфир

МОК объявил о готовности КНДР поехать на Олимпиады в Токио и Пекине

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

КНДР твердо заверила Международный олимпийский комитет (МОК) в своей готовности участвовать в Олимпиадах в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году. Об этом 5 июня рассказал президент МОКа Томас Бах в ходе пресс-конференции.

$1,8 млн за КНДР
Южная Корея подсчитывает расходы на прием северокорейской олимпийской делегации на Играх в Пхенчхане

«Во время моего визита в КНДР и во время встречи, где был господин Ким Чен Ын, я получил полные заверения от КНДР [в готовности] принять участие не только в Олимпиаде-2020 в Токио и Пекине в 2022 году, но и в юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в 2018 году и в 2020 году в Лозанне», — приводит «РИА Новости» слова Баха.

Встреча главы МОКf и северокорейского лидера состоялась в марте 2018 года. Обсуждалось участие спортсменов из КНДР в следующих Олимпийских играх и дальнейшее сотрудничество.

КНДР в феврале 2018 года приняла участие в Олимпиаде в Пх\нчхане. На открытие Игр прибыла сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон и формальный глава КНДР Ким Ен Нам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ким Чен Ын и глава МОКа обсудили участие атлетов из КНДР в Олимпиадах
Япония поддержала желание КНДР участвовать в Олимпиаде в Пхёнчхане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017