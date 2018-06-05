Центр адаптации мигрантов откроется на Ставрополье через год

Проект по созданию в Ставропольском крае центра по адаптации мигрантов победил в конкурсе президентских грантов. Летом 2019 года иностранцам начнут предоставлять юридические и социальные консультации, обучать их электронным государственным сервисам.

Задачами центра также станет распространение публикаций в региональных СМИ. Об этом сообщает NewsTracker. На проект требуется 3,1 млн рублей, размер гранта составил 2,5 млн.

Ранее губернатор Астраханской области Александр Жилкин поручил разработать программу по социальной адаптации мигрантов. Приезжих будут обучать русскому языку и культуре. По данным МВД, с начала года через пункты пропуска в Астраханскую область въехали 202 тыс. иностранцев, выехали из страны 115,5 тыс. человек.