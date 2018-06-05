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Эксперты доказали вред от использования секс-кукол

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Фото: REUTERS/Aly Song
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Эксперты пришли к выводу, что использование сек-кукол может привести к распространению инфекций, передающихся половым путем, ухудшить потенцию, а также нормализовать отношение общества к преступлениям, совершаемым на сексуальной почве. Об этом пишет The Sun.

Поклонники секс-кукол утверждают, что их использование поможет сократить число преступлений, совершаемых против женщин и детей, однако доктор Шанталь Кокс-Джордж, работающая в больнице при Университете Святого Георгия, и профессор Сьюзан Бьюли из Лондонского королевского колледжа утверждают, что доказательств этому крайне мало. Они также опасаются, что использование секс-кукол может сместить отношение общественности к противоправным поступкам в лучшую сторону. Об этом говорится в их исследовании, опубликованном в журнале BMJ Sexual & Reproductive Health.

Аргументы о том, что это приносит пользу для здоровья, являются лицемерными, отмечают исследователи. Кроме того, отсутствие близости может усугубить проблемы с эректильной функцией у мужчин.

По мнению экспертов, использование секс-кукол для «лечения» педофилии или воплощения в жизнь фантазий о насилии может привести к тому, что подобные поступки будут считаться нормальными.

Рынок индустрии секс-кукол уже достиг более £22 млрд.

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