Грозы и сильный ветер ожидаются в Москве 5 июня

Дожди с грозами и сильный ветер до 18 м/с ожидаются в Москве 5 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Температура воздуха в столице не поднимется выше 15 градусов тепла, будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный и северо-западный.

В ночное время температура воздуха в Москве опустится до 6-8 градусов. Ветер ожидается северо-западный и северный с порывами 13-18 м/с. Сообщается, что вероятность дождя сохранится.

Из-за сильного ветра и грозы 5 июня на территории Москвы и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности.

В центре погоды «Фобос» прогнозируют прохладную и дождливую погоду в Москве до пятницы, 8 июня. Максимальные температуры в дневные часы 6 и 7 июня будут не выше +13...+16 градусов.