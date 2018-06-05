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Иностранные инвесторы возвратили 60% выведенных средств из РФ

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Иностранные инвесторы восстановили вложения в российские ценные бумаги на 60%, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия». В апреле нерезиденты вывели с фондового рынка 19 млрд рублей, но уже к концу месяца вернулось 12 млрд.

По мнению экспертов, это объясняется смягчением санкционной риторики и ростом цен на нефть. Приток вложений пришелся на акции компаний – экспортеров сырья, чьи доходы росли вслед за ростом цен на нефть при одновременном ослаблении рубля. При этом аналитики отметили, что спрос на российские активы продолжит расти при отсутствии внешних шоков.

9 апреля российский рынок акций столкнулся с крупным оттоком средств нерезидентов. 6 апреля Минфин США ввел новые санкции против 38 российских компаний, чиновников и бизнесменов.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

Иностранные инвесторы вернулись на российский рынок

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