Иностранные инвесторы вернулись на российский рынок

Иностранные инвесторы недолго паниковали из-за новых санкций США против ряда российских компаний. За три недели они восстановили вложения в российские ценные бумаги на 60%, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия». В начале апреля нерезиденты вывели с фондового рынка 19 млрд рублей, но уже к концу месяца вернулось 12 млрд рублей. По мнению экспертов, это объясняется смягчением санкционной риторики и одновременным ростом цен на нефть.

9 апреля российский рынок акций столкнулся с крупным оттоком средств нерезидентов — в течение торговой сессии их вложения сократились на 19 млрд рублей, говорится в материалах Банка России. Перед этим 6 апреля Минфин США ввел новые санкции против 38 российских компаний, чиновников и бизнесменов. Американские власти применили наиболее жесткий вариант ограничений, который не использовался ранее — блокирующие санкции SDN (Specially Designated Nationals). Под ограничения попали такие крупные игроки как «Русал», En+, «Базовый элемент», «Ренова», группа ГАЗ и другие. Акции En+ и «Русала» за несколько дней подешевели на 60% и 42% соответственно, отметили в ЦБ.

Однако уже к концу апреля нерезиденты вернули на российский рынок более 60% выведенных средств — их вложения составили 12 млрд рублей, подсчитали в регуляторе. Фундаментально российский рынок выглядит привлекательно, поэтому иностранцы довольно быстро восстановили свои позиции, отметила аналитик «Альфа-Капитала» Дарья Желаннова. А как только минфин США объявил условия для снятия санкций с «Русала», история стала восприниматься инвесторами как разовое событие, пояснила она. После этого котировки компании выросли на 47% от достигнутых минимумов, говорится в материалах ЦБ.

Иностранные инвесторы ведут себя вполне прагматично, полагает директор аналитического департамента «Локо-инвест» Кирилл Тремасов. Приток вложений пришелся на акции компаний-экспортеров сырья, чьи доходы росли вслед за ростом цен на нефть при одновременном ослаблении рубля, отметил он. Так, отраслевой индекс «Нефть и газ» на Московской бирже за апрель вырос на 7,6%, индекс «Металлы и добыча» — на 3,4%, тогда как индекс широкого рынка прибавил только 1,6%, а индекс сектора «Банки и финансы» опустился на 1%.

В апреле фьючерсный контракт на нефть сорта Brent подорожал на 8%, до $74,7, свидетельствуют данные биржи ICE. Одновременно курс рубля по отношению к доллару опустился на 9%, до 62,96 рубля. Компании-экспортеры, получающие выручку в иностранной валюте и конвертирующие ее в рубли, получили от этого двойную выгоду. Иными словами, цены на нефть были высокими как в долларах, так и в рублях, отметила Дарья Желаннова.

Активность продавцов на российском рынке снизилась, решение ЦБ сохранить ключевую ставку неизменной стабилизировало рынок ОФЗ — доходность 10-летних госбумаг остается на уровне 7,2–7,4%, подчеркнул начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Это на 3,5 процентных пункта выше инфляции, и такая ситуация устраивает игроков: спекулянты покидают рынок, а среднесрочные инвесторы остаются, пояснил он.

В мае индекс «Нефть и газ» на московской бирже, куда входят акции компаний-экспортеров сырья, вырос на 0,8%. Индекс «Металлы и добыча» сократился на 2,6%, а индикатор сектора «Банки и финансы» — почти на 3%. Таким образом, на спокойном рынке акции нефтегазового сектора остаются наиболее привлекательными для инвестиций. Индекс государственных облигаций, по данным Московской биржи за май, практически не изменился (+0,2%).

Спрос на российские активы продолжит расти при отсутствии внешних шоков, считает Дарья Желаннова. Иностранные инвесторы по-прежнему предпочитают ОФЗ, суверенные еврооблигации РФ и акции компаний нефтегазового сектора, отметила эксперт. По словам Георгия Ващенко, в мае наметился переток капитала из облигаций в акции и он может усилиться при ослаблении курса рубля.