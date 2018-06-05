Сегодня Игорь Шалимов возглавит ФК «Химки»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов возглавит клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Химки». По информации источника «Известий», о назначении будет объявлено сегодня вечером в Доме правительства Московской области в Красногорске, где 49-летнего специалиста представят министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков и генеральный директор химчан Василий Иванов.

Как сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией, будут также назначены и три помощника Шалимова. Из предыдущего тренерского штаба останется Олег Сергеев, известный в прошлом форвард московского ЦСКА, чемпион и обладатель Кубка СССР 1991 года, в начале 1990-х годов забивший два гола в десяти матчах за сборные СССР, СНГ и России.

Вместе с новым главным тренером придёт и его бывший партнёр по московскому «Спартаку» Андрей Митин. Он работал в штабе Шалимова в женской и молодёжной сборной России, а также в «Краснодаре», из которого ушёл вместе со своим руководителем в начале апреля нынешнего года. Тренером вратарей станет Евгений Корнюхин, известный по выступлениям за ярославский «Шинник», московское «Торпедо» и раменский «Сатурн». Последним местом его работы на уровне ФНЛ была «Уфа», которую он покинул в 2013 году.

Игорь Шалимов работал в РФПЛ главным тренером элистинского «Уралана» в 2003 году. В 2008-2015 годах он работал в системе РФС главным тренером женской сборной России, тренером мужской «молодёжки» и заместителем спортивного директора союза. В 2015 году возглавил выступающий во второй лиге «Краснодар-2». Летом 2016 года был переведён в главную команду «быков» на должность помощника Олега Кононова, которого сменил в сентябре. При Шалимове «Краснодар» дошёл до 1/8 финала Лиги Европы-2016/2017, занял четвертое место в чемпионате России того же сезона. В следующем розыгрыше РФПЛ клуб шёл в группе лидеров, но после ряда потерь очков тренер был отправлен в отставку.

Напомним, ранее пост главного тренера химчан покинул Юрий Красножан.

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