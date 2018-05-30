Команды из зоны вылета ФНЛ останутся в лиге  

Команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ), вылетевшие по спортивному принципу по итогам минувшего сезона, останутся в лиге. Об этом стало известно по итогам заседания апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) по вопросам лицензирования. Речь идет о клубах «Зенит-2», «Ротор», «Луч-Энергия», «Тюмень» и «Факел». Далее также проходит «Балтика».

Кроме того, команды второго дивизиона — «Мордовия», «Армавир» и «Чертаново», которые получили право на выступление в ФНЛ, в следующем сезоне заменят «Волгарь», «Тосно» и «Кубань». Они остались без лицензий из-за отсутствия финансовых гарантий, передает ТАСС.

Ранее стало известно о том, что Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) хочет внедрить круговую систему в Кубке России. Клубы второго дивизиона могут отказаться от олимпийской системы на ранних стадиях второго по значимости турнира страны.