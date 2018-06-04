Пореченков выразил соболезнования в связи со смертью Неведомского

Актер Михаил Пореченков выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Леонида Неведомского. Артисты вместе работали в третьем сезоне телесериала «Агент национальной безопасности».

«Мы не были близко знакомы, но всегда жалко, что уходит человек. Мои соболезнования родным и близким. Всегда это большая трагедия и большая утрата», — сказал Пореченков в беседе с НСН.

Леонид Неведомский умер в Санкт-Петербурге на 79-м году жизни. Он проработал в Большом драматическом театре имени Товстоногова больше 50 лет. В последние годы актер по состоянию здоровья не мог принимать активное участие в жизни театра, однако продолжал выходить на сцену в двух спектаклях. Неведомский сыграл больше 40 ролей, в его фильмографии более сотни работ. В их числе «Цыган», «Доярка из Хацапетовки», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей».