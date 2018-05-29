Умер актер театра «Современник» Юрий Рашкин

Актер театра «Современник» Юрий Рашкин скончался 28 мая в возрасте 72 лет.

«Вчера ушел из жизни дорогой для нашего театра человек — Юрий Леонидович Рашкин. Человек с нежным сердцем и острым чувством прекрасного», — сообщается на странице театра в Facebook.

Рашкин служил в «Современнике» с 1967 по 1973 годы, затем занялся телевизионной документалистикой в качестве сценариста и режиссера, уточняет телеканал «Звезда».

Он также снимался в кино, сыграл в таких картинах, как «Необыкновенное лето», «О любви» и «Снег на зеленом поле».

11 мая в возрасте 68 лет умерла актриса театра «Современник» Мария Шверубович.