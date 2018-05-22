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Умер режиссер Александр Иванкин

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Li Yong
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Режиссер, сценарист и продюсер Александр Иванкин умер 21 мая на 66-м году жизни, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки. 

Иванкин работал на киностудиях СССР, потом уже России, а также Великобритании, Канады и США. Он создал более 100 художественных и документальных картин.

Среди его работ наверняка знакомые многим телезрителям картины «Карибский узел», «Бессмертная война», «Мог ли Сталин остановить Гитлера?», «Холодная политика», «Мост над бездной».

Также под его руководством к 90-летию Службы внешней разведки был снял цикл фильмов «Поединки». Это киноленты о легендах отечественной разведки, отмечает ТАСС.

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