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Амурские байкеры отправились в путешествие по Монголии

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Несколько мотоциклистов, представляющих байк-клубы Амурской области, отправились в путешествие по Монголии. Им предстоит преодолеть расстояние примерно в 5 тыс. км. Часть пути пройдет по федеральной трассе «Амур», часть — по монгольским дорогам.

По пути байкеры планируют посетить Могочи, Читу и Улан-Удэ, а завершат они свое путешествие в столице Монголии Улан-Баторе. По словам авторов затеи, которые приводит asn24.ru, главная цель поездки — встреча с братьями по духу. Также мотоциклисты намерены посетить дом-музей маршала Жукова в Улан-Баторе, городе, где военачальника уважают за боевые заслуги, победу на Халхин-Голе и вклад в самостоятельность Монголии.

Поездка в Монголию — не единственная запланированная байкерами в этом году. В июле они намерены проехать по Дальнему Востоку, а в августе — испытать трассы в Южной Корее.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что российские байкеры участвовали в церемонии открытия автомобильного движения по Крымскому мосту. Сотня мотоциклистов проследовала по переправе во главе с Александром Залдостановым, более известным как Хирург.

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