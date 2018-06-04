Разборную доску для сап-серфинга создали умельцы из Владивостока

Во Владивостоке сделали разборную доску для сап-серфинга. Авторы изобретения — местные умельцы Иван Белозеров и Ольга Шершон. Первый образец доски, которая разбирается на три составные части, уже прошел испытания на воде.

Как говорят разработчики, слова которых приводит ИА PrimaMedia, с такой доской удобно ездить на пляж на общественном транспорте и она наверняка придется кстати для большинства экстремалов — любителей серфинга.

Большую часть работы молодые люди выполнили вручную в собственном гараже. На это у них ушло около трех месяцев. Сначала вырезали болванку из пенополистирола, а затем сделали жесткий внешний каркас из смол и стеклоткани.

Авторы изобретения уже получили несколько заказов, но не планируют превращать свой стартап в полноценное производство. Пока лишь они намерены доработать технологию и делать не больше шести сапов в месяц на заказ.

Портал iz.ru в мае сообщал о том, что ученым из Ньюкаслского университета (Великобритания) впервые удалось создать роговицу глаза с помощью 3D-принтера.