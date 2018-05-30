Ученые впервые напечатали роговицу на 3D-принтере

Исследователи из Ньюкаслского университета (Великобритания) впервые создали роговицу глаза с помощью 3D-принтера. Об этом сообщает научный журнал NakedScience.

Новую роговицу удалось напечатать, используя человеческие стволовые клетки. Изобретатели создали подходящие биочернила, состоящие из клетки стромы (основа органов из неоформленной соединительной ткани. — Ред.) роговицы живого донора, альгинатов (полисахариды) и коллагена. 3D-принтер печатает роговицу за 10 минут.

«Наш уникальный гель — это комбинация из альгината и коллагена: они поддерживают жизнь в стволовых клетках во время производства материала. Сам материал при этом достаточно жесткий, чтобы удерживать заданную форму, и достаточно мягкий, чтобы беспрепятственно выйти из принтера», — сказал профессор и участник команды исследователей Че Коннон.

Ученые утверждают, что они могут напечатать роговицу любого человека. Изобретение поступит в больницы для трансплантации после ряда испытаний в течение нескольких лет.

В январе этого года британские ученые из Имперского колледжа Лондона создали методику биопринтинга мягких тканей при помощи технологии «быстрой заморозки». С помощью этой технологии ученые планируют воспроизводить мягкие структуры человеческого тела, подобные тканям мозга или легких.