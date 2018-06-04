Россиянин получил 18 лет колонии в Белоруссии за ввоз гашиша

Гродненский областной суд приговорил россиянина к 18 годам лишения свободы за ввоз в Белоруссию свыше 285 кг гашиша. Об этом заявил пресс-секретарь суда Павел Варейко.

«Обвиняемому назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества», — приводит его слова ТАСС. Отмечается, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

В октябре 2017 года 56-летний гражданин России следовал из Польши через пункт пропуска «Брузги» на легковом автомобиле Lexus. При досмотре в полу автомобиля в специальных тайниках пограничники нашли 372 брикета с веществом растительного происхождения коричневого цвета.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию определиться с форматом присутствия пограничников на границе между странами.