Огромный сивуч забрался на пирс и выпрашивал еду у рыбаков на Курилах

На острове Парамушир в Северо-Курильске сивуч огромных размеров забрался на пирс и ревом выпрашивал лакомство у местных рыбаков. Видео «представления» появилось в одной из социальных сетей.

Как отмечает ИА SakhalinMedia, судя по изображению, морское животное делало это уже не в первый раз. Сивуч спокойно сидел и ревел на пирсе, пока моряки на пришвартованном к причалу судне не поделились с ним рыбой из улова.

Авторы видео называют сивуча «попрошайкой» и добавляют: «Такие вот у нас собаки!»

В конце марта портал iz.ru сообщал о том, что в Томаринском районе Сахалинской области еду у рыбаков выпрашивала голодная лиса. Она по очереди обходила рыбаков и клянчила рыбу.