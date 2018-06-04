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Огромный сивуч забрался на пирс и выпрашивал еду у рыбаков на Курилах

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На острове Парамушир в Северо-Курильске сивуч огромных размеров забрался на пирс и ревом выпрашивал лакомство у местных рыбаков. Видео «представления» появилось в одной из социальных сетей.

Как отмечает ИА SakhalinMedia, судя по изображению, морское животное делало это уже не в первый раз. Сивуч спокойно сидел и ревел на пирсе, пока моряки на пришвартованном к причалу судне не поделились с ним рыбой из улова.

Авторы видео называют сивуча «попрошайкой» и добавляют: «Такие вот у нас собаки!»

В конце марта портал iz.ru сообщал о том, что в Томаринском районе Сахалинской области еду у рыбаков выпрашивала голодная лиса. Она по очереди обходила рыбаков и клянчила рыбу.

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