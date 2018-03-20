Прямой эфир

Нерп и тюленя в Приморском океанариуме угостили именинным рыбным тортом

0
Фото: Приморский океанариум
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Байкальским нерпам Бусинке и Тучке, которые проживают в Приморском океанариуме, исполнилось во вторник два года, а тюленю Альфу — их соседу по экспозиции «Озеро Байкал» — уже пошел седьмой год. Сотрудники океанариума преподнесли животным по случаю общего дня рождения торт-ассорти из красной рыбы, корюшки и мойвы, и даже зажгли на нем маленькие свечи.

«Наши нерпы совсем молодые. Они еще растут, за год каждый прибавил в весе порядка 10 кг. Животные не только повзрослели, но и многому научились, а кроме того, стали героями документального фильма National Geographic», — приводит сайт kp.ru слова наставницы байкальских нерп Дарьи Максименко.

Дарья, работающая с Тучкой и Бусинкой уже год, сумела за это время подготовить с нерпами небольшую демонстрационную программу. Шоу проходит ежедневно во время кормления в 11, 13 и 16 часов. Нерпы с удовольствием играют в мяч, танцуют, целуются, ловят и приносят наставнице яркие кольца, которые являются любимой игрушкой животных. Они надевают их в качестве ожерелья и при этом чувствуют себя великолепно.

По словам пресс–секретаря Приморского океанариума Елены Молчановой, точная дата рождения всех трех ластоногих неизвестна, поэтому 20 марта решили сделать условной датой рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Знаменитый ручной нерпенок живет в Ладожском озере
Спасатели доставили в воду застрявшую на льду нерпу в Камчатском крае

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017