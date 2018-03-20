Нерп и тюленя в Приморском океанариуме угостили именинным рыбным тортом

Байкальским нерпам Бусинке и Тучке, которые проживают в Приморском океанариуме, исполнилось во вторник два года, а тюленю Альфу — их соседу по экспозиции «Озеро Байкал» — уже пошел седьмой год. Сотрудники океанариума преподнесли животным по случаю общего дня рождения торт-ассорти из красной рыбы, корюшки и мойвы, и даже зажгли на нем маленькие свечи.

«Наши нерпы совсем молодые. Они еще растут, за год каждый прибавил в весе порядка 10 кг. Животные не только повзрослели, но и многому научились, а кроме того, стали героями документального фильма National Geographic», — приводит сайт kp.ru слова наставницы байкальских нерп Дарьи Максименко.

Дарья, работающая с Тучкой и Бусинкой уже год, сумела за это время подготовить с нерпами небольшую демонстрационную программу. Шоу проходит ежедневно во время кормления в 11, 13 и 16 часов. Нерпы с удовольствием играют в мяч, танцуют, целуются, ловят и приносят наставнице яркие кольца, которые являются любимой игрушкой животных. Они надевают их в качестве ожерелья и при этом чувствуют себя великолепно.

По словам пресс–секретаря Приморского океанариума Елены Молчановой, точная дата рождения всех трех ластоногих неизвестна, поэтому 20 марта решили сделать условной датой рождения.