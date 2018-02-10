Знаменитый ручной нерпенок живет в Ладожском озере

Крошик выныривает из проруби, чтобы пообщаться со «своими людьми». Этот нерпенок — самый знаменитый питомец Фонда друзей балтийской нерпы. Совсем маленьким он потерял маму, и зоозащитники стали его второй семьей. У Крошика появилось много поклонников в интернете. Сотрудники центра реабилитации держат их в курсе новостей из жизни любимца. Недавно сознательный нерпенок вернул людям отвалившийся передатчик.

В центре Крошика тренируют, оберегают от хищников и вкусно кормят. Ученые предупреждают: балтийских нерп в Финском заливе осталось не более 200. Важно беречь каждую!