Метро в Тбилиси не работает из-за забастовки машинистов, которые требуют увеличения заработной платы. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

«У входа в метро установлен плакат с просьбой воспользоваться автобусом, так как метро закрыто», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что автобусы в понедельник будут перевозить пассажиров бесплатно.

Мэр грузинской столицы Каха Каладзе заявил, что заработная плата машинистов повышена не будет. По его словам, действия работников являются шантажом, передает ТАСС.

8 мая в Португалии началась трехдневная забастовка сотрудников медицинских учреждений. Они требовали улучшения условий труда для работников системы здравоохранения.