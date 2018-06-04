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Россияне направили почти 900 тыс. вопросов на «Прямую линию» с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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За неделю россияне направили почти 900 тыс. звонков и сообщений на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным.

По состоянию на 9:00 4 июня поступило 508 560 звонков, 222 167 SMS-сообщений и 20 536 MMS-сообщений, приводит «РИА Новости» данные организаторов.

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Граждане также прислали 4657 видеообращений через приложение, а также 4177 вопросов посредством видеодиалогов. На специальном сайте moskva-putinu.ru президенту задали 85,7 тыс. вопросов.

По данным организаторов, через соцсети поступило 23 581 текстовых сообщения и 676 видео.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится 7 июня в 12:00 мск.

В этом году «Прямая линия» пройдет в новом формате. Путин проведет видеоконференцию с губернаторами и членами правительства для обсуждения жалоб и обращений граждан.

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