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Ученые назвали эффективный способ продлить жизнь

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Фото: Depositphotos
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Австралийские ученые из Сиднейского университета пришли к выводу, что быстрая ходьба эффективнее продлевает жизнь, чем медленные прогулки. Статья исследователей была опубликована в British Journal of Sports Medicine.

Как уточняется в пресс-релизе на MedicalXpress, исследование проводилось с 1994 по 2008 год. Участие в нем приняли 50 225 человек из Англии и Шотландии.

Оказалось, что те, кто предпочитал средний и быстрый темп ходьбы, умирали от сердечно-сосудистых заболеваний на 21–24% реже, чем те, кто предпочитал ходить медленно. 

При этом положительный эффект от прогулок сильнее всего влиял на здоровье пожилых людей старше 60 лет. Средний темп способствовал снижению риска летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний на 46%, а быстрый — на целых 53%.

1 июня сообщалось, что исследователи из Аризонского университета пришли к выводу, что развод повышает риск ранней смерти.

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